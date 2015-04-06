Вторая глава по социологии, Социологическое исследование. тема-"Роль отца в семье:стереотипы массового сознания".но для начала мне нужна программа исследования,ее должен одобрить руководитель для того чтобы можно было продолжить исследование.также мне нужна анкета,не из интернета,а составленная лично,12-15
Дипломная работа
Тип работы:Дипломная работа
Тема:« Брендинг в сфере туризма: эффективные модели и практики (на примере гостиницы Holiday Inn Moscow Lesnaya)»
Требования к работе: Нужна только практическая часть
Есть план
Введение
Глава 1. Брендинг в туристическом и гостиничном бизнесе: теоретико-методологические основания и практический опыт
Брендинг: понятие, сущность, функции.
Управление брендом в индустрии туризма: эффективные модели
Особенности брендинга в гостиничном бизнесе
Фирменный стиль гостиницы как механизм формирования успешного бренда
Глава 2. Функционирование бренда цепочковой гостиницы Holiday Inn на российском рынке: анализ, предложения и рекомендации.
2.1. История создания и основные этапы становления отелей Holiday Inn
2.2. Состояние и динамика развития гостиниц Holiday Inn в начале XXI века
2.3. Исследование конкурентоспособности отелей Holiday Inn
2.4. Бренд гостиницы Holiday Inn Moscow Lesnaya: сущностные характеристики и особенности
2.5. Эффективность бренда гостиницы Holiday Inn Moscow Lesnaya: предложения и рекомендации.
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Заявки фрилансеров
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