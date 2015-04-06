Дипломная работа

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Тип работы:Дипломная работа

Тема:« Брендинг в сфере туризма: эффективные модели и практики (на примере гостиницы Holiday Inn Moscow Lesnaya)»

Требования к работе: Нужна только практическая часть

Есть план

Введение

Глава 1. Брендинг в туристическом и гостиничном бизнесе: теоретико-методологические основания и практический опыт

Брендинг: понятие, сущность, функции.

Управление брендом в индустрии туризма: эффективные модели

Особенности брендинга в гостиничном бизнесе

Фирменный стиль гостиницы как механизм формирования успешного бренда

Глава 2. Функционирование бренда цепочковой гостиницы Holiday Inn на российском рынке: анализ, предложения и рекомендации.

2.1. История создания и основные этапы становления отелей Holiday Inn

2.2. Состояние и динамика развития гостиниц Holiday Inn в начале XXI века

2.3. Исследование конкурентоспособности отелей Holiday Inn

2.4. Бренд гостиницы Holiday Inn Moscow Lesnaya: сущностные характеристики и особенности

2.5. Эффективность бренда гостиницы Holiday Inn Moscow Lesnaya: предложения и рекомендации.

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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