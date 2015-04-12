Дипломная работа

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Закрыт2 заявки97 просмотров

Тема: Повышение конкурентоспособности товара (продукции) на примере предприятия

Интересует готовая работа (нужна 2-3 глава)

Предприятие - любое, кроме сферы услуг.

Уникальность практической части - от 75-80%.

Объем практической части - от 60 страниц.

10 лет назад
sessium
Иванов 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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