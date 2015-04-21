Дипломная работа

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Тема: Модернизация трансформатора ТДЦ 125000

Требования по написанию: Есть материалы, который должен использоваться в дипломе, от 80 до 100 страниц, 8 чертежей, 80% антиплагиата

По ссылке можно посмотреть материалы http://files.mail.ru/A1B3D574FC51439F9654ABBB3AA9B718

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10 лет назад
Spice_boy
Антон 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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