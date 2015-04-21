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Дипломная работа
Тема: Модернизация трансформатора ТДЦ 125000
Требования по написанию: Есть материалы, который должен использоваться в дипломе, от 80 до 100 страниц, 8 чертежей, 80% антиплагиата
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