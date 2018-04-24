Дипломная работа

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вкр Исследование особенностей применения протоколов резервирования первого перехода. (hsrp, vrrp, glbp)

  • Тестирование различных сценариев работы данной топологии в среде GNS3 с использованием протоколов FHRP.
  • Анализ полученных результатов. Поставлены следующие задачи: 1.Сравнительный анализ протоколов резервирования первого перехода: HSRP, VRRP, GLBP 2.Выбор программного продукта для реализации практической части работы 3.Разработка сценариев и их реализация в выбранной программной среде 4.Анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по использованию
6 лет назад
sv-82
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад