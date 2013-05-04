Дипломная работа. Экология

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Закрыт2 заявки96 просмотров

тема: исследование озона в нижних слоях атмосферы,

с практикой, объем от 60стр

рекомендуемая литература: Озон в тропосфере,Б.Д.Белан

статьи тут: dfiles.ru/files/ihc1l87py

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12 лет назад
mixailjob
Михаил 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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