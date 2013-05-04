Здравствуйте! Тема работы – Анализ эффективности наружной рекламы при проведении массовых спортивных мероприятий Объем работы – 70-80 Срок работы – 16.05.2013 Стоимость?
Дипломная работа. Экология
тема: исследование озона в нижних слоях атмосферы,
с практикой, объем от 60стр
рекомендуемая литература: Озон в тропосфере,Б.Д.Белан
статьи тут: dfiles.ru/files/ihc1l87py
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пример оформления прикреплен.
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