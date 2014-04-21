Дипломная работа финансы- денежное обращение

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

задание во вложении

объем 75+приложения

план требует согласования

анти 75-80%

цена и срок обсуждаются

диплом+доклад

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
LanaDallas
Светлана 
40 летСША
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$200
174 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!