Дипломная работа. Интернет аукцион

Тема из трех на выбор: 1. "Современные корпорации в промышленно развитых странах" 2. "Особенности обращения и регистрации корпоративных ценных бумаг" 3. "Реализация тактики слияний и поглощений в системе корпоративного управления." Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность), главы, ...