Дипломная работа на C++

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Закрыт5 заявок615 просмотров

Срок сдачи первых 2-х глав с 29 января по 1 февраля. Программа должна быть написана на языке высшего уровня. С++ желательно. (Омский Государственный технический Университет). Требования к оформлению и методичку скину почтой или через icq/

14 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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