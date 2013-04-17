Дипломная работа - налоги. Срочно

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Тема работы: Налоговая система России и Украины, сравнительный анализ.

Содержание работы

Введение

Глава 1. Налогообложение в системе государственного регулирования экономики

1.1. Система налогообложения: сущность, структура, цели и задачи

1.2. Параметры сравнения налоговых систем

Глава 2. Характеристика систем налогообложения России и Украины

2.1. Общая характеристика налоговой системы России

2.2. Налоговая система Украины

Глава 3. Сравнительная характеристика налоговых системУкраины и России

3.1. Сравнение налоговых систем двух стран: общее и особенное

3.2. Пути развития налоговой системы Украины

3.3. Возможности совершенствования налоговой системы России с использованием украинского опыта.

Заключение

Список использованной литературы и источников

70-80 стр

от клиента: Нужна актуальная информация. Раздаточный материал членам экзаменационной комиссии. Оригинальность работы 90% Учесть что Налоговый кодекс Украины был принят в 2010 году. Сноски. Прикрепляю методичку.

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12 лет назад
kelena27
Елена 
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14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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