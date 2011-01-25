Дипломная работа по бух. учету

Дисциплина: Бухгалтерский учет;

Тема: "Сущность и функции внутреннего аудита".

Объем: 50-70л.

Сроки: до 25.01.11 .

Бюджет проекта: 3000р. Оплата через Веб Мани или ЯД по факту или частями. Работаю без предоплаты.

Имеется утвержденный план дипломной работы, методичка.

Требования к работе:

1. Комплексное раскрытие темы диплома.

2. Уникальность готовой работы не менее 80%!

3. Соответствие текста дипломной работы заявленной тематике и требованиям к ее содержанию и оформлению;

4. Своевременная сдача работы, без задержек по каким-либо причинам.

Иными словами, ищу специалиста в данной области, с которым бы продолжил сотрудничество и по другим проектам.

Со своей стороны гарантирую своевременную оплату за работу, предоставление всех необходимых для работы материалов(плана, методички, подробных требований и т.д.).

По данному проекту пишите на эл. адрес [email protected] В тексте письма обязательно уточните опыт вашей работы в сфере выполнения авторских студенческих работ, вашу специализацию. Если у вас есть отзывы со стороны других заказчиков и(или) портфолио, укажите это в письме.