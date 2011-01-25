Тема "Oбзop oбщехозяйственной кoнъюнктypы Гeрмaнии" (или Любoй Еврoпейской cтрaны нa выбoр) c 1999 пo 2009 гг. Важные моменты: - данные в таблицах за 10 лет; ...
Дипломная работа по бух. учету
Дисциплина: Бухгалтерский учет;
Тема: "Сущность и функции внутреннего аудита".
Объем: 50-70л.
Сроки: до 25.01.11 .
Бюджет проекта: 3000р. Оплата через Веб Мани или ЯД по факту или частями. Работаю без предоплаты.
Имеется утвержденный план дипломной работы, методичка.
Требования к работе:
1. Комплексное раскрытие темы диплома.
2. Уникальность готовой работы не менее 80%!
3. Соответствие текста дипломной работы заявленной тематике и требованиям к ее содержанию и оформлению;
4. Своевременная сдача работы, без задержек по каким-либо причинам.
Иными словами, ищу специалиста в данной области, с которым бы продолжил сотрудничество и по другим проектам.
Со своей стороны гарантирую своевременную оплату за работу, предоставление всех необходимых для работы материалов(плана, методички, подробных требований и т.д.).
По данному проекту пишите на эл. адрес [email protected] В тексте письма обязательно уточните опыт вашей работы в сфере выполнения авторских студенческих работ, вашу специализацию. Если у вас есть отзывы со стороны других заказчиков и(или) портфолио, укажите это в письме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Во вложениях задания на механику и сопромат, по гидравлике вышлю дополнительно. Жду цену и срок по представленным заданиям.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема' иновационные в организации сервиса и туристического бизнеса'Закрыт14 лет назад
См.приложениеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить курсовую работу по криминалистике. Убедительная просьба отвечать только тем, кто имеет образование по уголовно-правовой специализации или по крайней мере имеет представление как выглядит протокол следственных действий. Вариант с 1 по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Предмет: Маркетинг в рекламе Вид работы: Дипломная работа Тема: Организация бизнеса по производству рекламы на транспорте Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 днейРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Предмет: Государственное и муниципальное управление Вид работы: Дипломная работа Тема: на выбор Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 днейРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Предмет: Туризм Вид работы: Дипломная работа Тема: Проблемы развития выездного туризма в РФ (на примере Индии) Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 днейЗакрыт14 лет назад
Сделать схемы и таблицыЗавершен14 лет назад
- $45
Объем 25 страниц цена 1300 всего срок 25.01 оригинальность от 88%Завершен14 лет назад