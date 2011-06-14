Дипломная работа по экономике

$300
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт25 заявок604 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломная работа по экономике.

Специальность «Мировая экономика»

Вуз – Казанский гос. фин.-экон. университет.

Оригинальность – не менее 80%.

Срок: 1 глава – 5 июля (оплата 1/3), проверка, потомо сроки согласовываем дополнительно.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ

Введение

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

1.1 Сущность и структура конкурентоспособности страны в условиях глобализации экономики

1.2.Проблемы управления конкурентоспособностью страны

1.3. Критерии и факторы оценки глобальной конкурентоспособности

2. АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

2.1 Подходы к оценке влияния информационных технологий на конкурентоспособность России

2.2 Государственное регулирование сферы информационных технологий

2.2 Структура информационных технологий и система показателей их эффективного использования в экономической деятельности

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.1 Системный подход к управлению конкурентоспособностью страны в глобальной экономике

3.2 Методика оценки конкурентоспособности с учетом уровня развития информационных технологий

Заключение

Библиографический список использованной литературы

Приложение

Глоссарий использованных терминов

12 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
LeNina
Нина 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$300
7 дней
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$300
15 дней