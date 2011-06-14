Нужно реализовать передачу текстового файла через звуковой канал, закодирую букву в звук, и передать через колонок и микрофона от одного компьютера к другому.
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Дипломная работа по экономике.
Специальность «Мировая экономика»
Вуз – Казанский гос. фин.-экон. университет.
Оригинальность – не менее 80%.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ
Введение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
1.1 Сущность и структура конкурентоспособности страны в условиях глобализации экономики
1.2.Проблемы управления конкурентоспособностью страны
1.3. Критерии и факторы оценки глобальной конкурентоспособности
2. АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
2.1 Подходы к оценке влияния информационных технологий на конкурентоспособность России
2.2 Государственное регулирование сферы информационных технологий
2.2 Структура информационных технологий и система показателей их эффективного использования в экономической деятельности
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1 Системный подход к управлению конкурентоспособностью страны в глобальной экономике
3.2 Методика оценки конкурентоспособности с учетом уровня развития информационных технологий
Заключение
Библиографический список использованной литературы
Приложение
Глоссарий использованных терминов
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