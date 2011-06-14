Дипломная работа по экономике.

Необходимо написать курсовую работу на тему "Договор поставки" по ГК РФ. Количество страниц: 25, включая введение и заключение. Срок - до этого воскресенья. ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: Курсовая должна быть проверена на антиплагиат. Не допускается менять буквы "о" на ...