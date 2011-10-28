Дипломная работа по экономике

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Закрыт5 заявок175 просмотров

Тема Управление стоимостью имущества предприятия

Плана нет

Нужно сделать план для утверждения

Срок выполнения дипломной до 18 ноября

14 лет назад
darya963
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров