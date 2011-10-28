Дипломная по медицине для мед.училища-2 Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц, необходимо на основе курсовой ...
Дипломная работа по экономике
Тема Управление стоимостью имущества предприятия
Плана нет
Нужно сделать план для утверждения
Срок выполнения дипломной до 18 ноября
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