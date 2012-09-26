Дипломная работа по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок159 просмотров

Тема Формирование управленческой команды в старт-ап проекте. Срок большой, сперва нужен план 1-4 дня. Объем 50 стр.

Специальность предпринимательство и управление компанией

13 лет назад
mihalchuk_dm
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров