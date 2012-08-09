Дипломная работа по экономике предприятия

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Завершен7 заявок232 просмотра

Тема – Организация и управление на предприятиях строительства и реконструкции города и повышение их эффективности на примере ООО «Цеховик»

Объем работы (стр) - не менее 70-80 стр

срок до 7 июля

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$156
12 дней
Работа выполнена точно в срок, по всем требованиям, рекомендую Валентину как отличного автора!
В очередной раз убедилась, что Анна добросовестный заказчик: четкий ТЗ и своевременная оплата! Спасибо!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад