Дипломная работа по финансам

Необходимо дописать бакалаврский диплом, защищённый на оценку "отлично" в прошлом году, до магистерского диплома. Таким образом половина (40 стр.) уже есть, всё оформлено, с таблицами, графиками и очевидной направленностью темы. Язык работы - русский. ...