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Дипломная работа по финансам
Тема: Государственное регулирование оплаты труда,
Объем 70 страниц шрифтом 12
Интернетом не пользоваться, уровень оригинальности от 75%
методичка будет в среду,плана нет, практической части нет
Срок 3 недели
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