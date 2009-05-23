Дипломная работа по финансам

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Закрыт8 заявок197 просмотров

Тема: Государственное регулирование оплаты труда,

Объем 70 страниц шрифтом 12

Интернетом не пользоваться, уровень оригинальности от 75%

методичка будет в среду,плана нет, практической части нет

Срок 3 недели

16 лет назад
N_U_K_U_T_A
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров