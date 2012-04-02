Дипломная работа по менеджменту

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Выпускная бакалаврская дипломная работа. Тема работы: Мотивационные основы в менеджменте.

Введение

1 глава, Сущность и общая характеристика процесса мотивации в менеджменте.

2 глава, Мировой и отечественный опыт применения методов мотивации.

3 глава, Сравнительный анализ методов мотивации.

Заключение

12 лет назад
dyu
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад