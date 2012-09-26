требования прикреплены объем 85-90 +приложения антиплагиат 85% срок до 1 ноября частями 5500 рублей диплом+речь+раздаточный материал оплата ...
Дипломная работа по менеджменту
Дипломная работа
Дисциплина - "Менеджмент"
Тема – "Деятельность отдела кадров на предприятии"
Объем – 70-80 стр.
Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")
Дата сдачи – 10 октября 2012 года
Предложения отправлять на электронный ящик:
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