Дипломная работа по менеджменту

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Дипломная работа по менеджменту( таможка)

Есть план, 1 глава (в ней нужно внести изменения по требованиям препода)

На 11.04 нужна 2 глава + исправления по 1 главе

Все подробности в приложенном файле см. файл задание

Оформление по методичке + использовать материал для работы,который также прилагается

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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