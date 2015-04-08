Дипломная работа по менеджменту( таможка)

Есть план, 1 глава (в ней нужно внести изменения по требованиям препода)

На 11.04 нужна 2 глава + исправления по 1 главе

Все подробности в приложенном файле см. файл задание

Оформление по методичке + использовать материал для работы,который также прилагается