курсовая.Предмет: База Данных.Тема: Учет домашних финансов.30 стр.антиплагиат не меньше 50 %.Есть методические указания.СУБД – VisualFoxPro 9.0
Дипломная работа по менеджменту
Дипломная работа по менеджменту( таможка)
Есть план, 1 глава (в ней нужно внести изменения по требованиям препода)
На 11.04 нужна 2 глава + исправления по 1 главе
Все подробности в приложенном файле см. файл задание
Оформление по методичке + использовать материал для работы,который также прилагается
Заявки фрилансеров
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