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Дипломная работа по национальной системе
Тема: Национальная система преференций: состояние и перспективы развития
Требования: объем 60-80стр, оригинальность строго 85-90% - это очень строго. В работе обязательно сноски. В ведение актуальность, задачи, цели, объект предмет исследования.
Сначала необходимо будет сделать план, его утвердят и будем писать.
Сдача по главам. Расплачиваться тоже буду по главам. Обязательно сопровождение до самой защиты с исправлением всех замечаний преподавателя.
Срок: 16.02.2010
Заявки фрилансеров
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