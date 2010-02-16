Дипломная работа по национальной системе

Тема: Национальная система преференций: состояние и перспективы развития

Требования: объем 60-80стр, оригинальность строго 85-90% - это очень строго. В работе обязательно сноски. В ведение актуальность, задачи, цели, объект предмет исследования.

Сначала необходимо будет сделать план, его утвердят и будем писать.

Сдача по главам. Расплачиваться тоже буду по главам. Обязательно сопровождение до самой защиты с исправлением всех замечаний преподавателя.

Срок: 16.02.2010