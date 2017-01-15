дипломная работа по определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии

дисциплина – определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии

тема – определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии

количество страниц – 60-70

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт – 14 pt

крайний срок сдачи – 15.01.2017

дополнительная информация – Все делать через посредством программы matlab. И надо будет составить внешнюю т.е. оболочку программы для всего этого. 1. Ведение (актуальность темы, обзор темы и т.д.) 2.Обзор существующих методов 3. Постановка задачи 4. Разработка алгоритмов 5.Разработка интерфейса 6. Экспериментальное исследование программы на работоспособность 7.Заключение 8. Список литературы и приложение с кодом программы