Дипломная работа по определения лиц на фотографии

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дипломная работа по определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии 

дисциплина – определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии 

тема – определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии 

количество страниц – 60-70 

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 15.01.2017 

дополнительная информация – Все делать через посредством программы matlab. И надо будет составить внешнюю т.е. оболочку программы для всего этого. 1. Ведение (актуальность темы, обзор темы и т.д.) 2.Обзор существующих методов 3. Постановка задачи 4. Разработка алгоритмов 5.Разработка интерфейса 6. Экспериментальное исследование программы на работоспособность 7.Заключение 8. Список литературы и приложение с кодом программы

8 лет назад
nik0lka
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13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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