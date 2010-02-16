Дипломная работа по праву

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Закрыт10 заявок175 просмотров

Тема: Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в собственности супругов

Требования: объем 60-80стр, оригинальность строго 85-90% - это очень строго. В работе обязательно сноски. В ведение актуальность, задачи, цели, объект предмет исследования. Методичку вышлю.

Сначала необходимо будет сделать план, его утвердят и будем писать.

Сдача по главам. Расплачиваться тоже буду по главам. Обязательно сопровождение до самой защиты с исправлением всех замечаний преподавателя.

Срок: 16.02.2010

Жду предложений по цене!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$200
30 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад