Дипломная работа по предм. менеджмент организации

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Завершен3 заявки174 просмотра

Тема: Особенности антикризисного управления предприятием в современных условиях.

15 лет назад
eugen4ik
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$170
14 дней
Елена, очень хорошо и точно в срок выполнила дипломную работу, работа внушительная и качественная, рекомендую всем сотрудничество с Еленой!
Рада сотрудничеству с Евгением. Ответственный и порядочный заказчик. Четкое задание, незамедлительная оплата работы. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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