Дипломная работа по религиоведению.

$500
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Нужен исполнитель для дипломной работы по религиоведению. Срок до 15 мая. Объем 80–100 стр. 14 шрифт.

Тема: Роль и значение религии в современном обществе. Есть наработки, план диплома.

10 лет назад
taittiriya
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад