Дипломная работа по религиоведению.

Нужно исправить текст в курсовой работе по рекомендации научного руководителя.главы 2 стр 34, интересует цена за данную работу.
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Нужен исполнитель для дипломной работы по религиоведению. Срок до 15 мая. Объем 80–100 стр. 14 шрифт.
Тема: Роль и значение религии в современном обществе. Есть наработки, план диплома.
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