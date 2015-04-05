Тема: Совершенствование взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами на примере Калужский двигатель Объем: 60-70 стр. Срок: 18 апреля Методичку отправлю в личные сообщения.
Дипломная работа по специальности слесарь кипиа
Тема: МИП (пневматическое регулирующие устройства)
Срок: до 8ого апреля
Объем: 25страниц
План: 1. Введение; 2. Технологическая часть; 3. Охрана труда; 3.1 требования безопасности труда при эксплуатации; 3.2 электробезопасноть; 3.3 пожаробезопасноть и средства пож. Тушения; 4. Охрана окруж среды; 5. Список литературы
Схема МИП-а прикреплена к сообщению
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