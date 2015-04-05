Дипломная работа по специальности слесарь кипиа

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Тема: МИП (пневматическое регулирующие устройства)

Срок: до 8ого апреля

Объем: 25страниц

План: 1. Введение; 2. Технологическая часть; 3. Охрана труда; 3.1 требования безопасности труда при эксплуатации; 3.2 электробезопасноть; 3.3 пожаробезопасноть и средства пож. Тушения; 4. Охрана окруж среды; 5. Список литературы

Схема МИП-а прикреплена к сообщению

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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