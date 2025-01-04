Дипломная работа, по теме: просування бренду

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Закрыт5 заявок93 просмотра

Добрий день. Дипломна робота на 50-60 сторінок, от 80% унікальності, на тему: маркетинг у соціальних мережах як інструмент просування бренду.

Приклад буде у файлі. Обов'язково повинен бути приклад підприємства як тут у 2 частині. Частина 2 потрібна на 23 число цього місяця, а вся робота може бути зроблена до кінця Марта. Для чього потрібен приклад саме зараз також прикреплю. (25-30 ст) Цену обсудим.

3 месяца назад
taeyangGarn
Юлия 
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2501Antoninka
Дарина 
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2501Antoninka
Дарина 
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17 дней назад
3 месяца назад