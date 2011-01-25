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Дипломная работа по защите окружающей среды
Тема диплома:"Проект системы защиты окружающей среды при транспортировке нефтепродуктов на базе ООО Экологический сервис".
Требования к диплому приведены в приложении.
Срок - до 13.02
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