Дипломная работа. Развитие мотивации слушательской деятельности у подр

Дипломная работа объемом в 80 страниц текста. В работе две главы, 1 глава теория, 2 глава методичнская разработка урока.

Имеется несколько похожих дипломов прошлых лет. Так же есть подробное описание что должно содержаться в каждом из пунктов.

Тема диплома - РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К СЛУШАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Глава I. Теоретические основы слушательской деятельности подростков на уроках музыки

1.1Характеристика ключевых понятий исследования

1.2Особенности развития мотивации слушательской деятельности у подростков.

Выводы по главе I

Глава II. Практическая реализация процесса развития мотивации слушательской деятельности

2.1 Методическая разработка урока музыки по развитию мотивации слушательской деятельности у детей старшего школьного возраста

2.2 Ход и результаты опытно-экспериментальной работы

Выводы по главе II

Заключение

Список литературы

Приложение

Материал вперед, после деньги, можно по частям.