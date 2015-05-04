Дипломная работа с использованием PHP и MySQL

Здравствуйте, Дмитрий!

Мне необходимо реализовать сайт с использованием PHP и связью с базой данных MySQL. Общий макет сайта имеется (без функционала, просто для представления его облика). Общая суть проекта такова:

1) В соответствующем разделе сайта можно ставить некоторые активы на учет, задавая им определенные атрибуты;

2) В другом разделе нужно составлять сетку использования активов по времени и дате (аналог эфирной сетки). Использовать возможно только лишь те активы, которые были поставлены на учет;

3) В следующем (последнем) разделе можно собирать агрегированную информацию по использованию активов и считать некоторые дополнительные параметры, зависящие от заданных в первом разделе атрибутов и количеству использований активов во втором разделе.

Также, необходимо сделать разграничение доступа в зависимости от введенных учетных данных.

Реализовать проект необходимо до конца месяца.

Готовы ли Вы за него взяться? Если да, то назовите, пожалуйста, примерную стоимость.

Спасибо