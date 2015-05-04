Дипломная работа с использованием PHP и MySQL

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Закрыт1 заявка92 просмотра

Здравствуйте, Дмитрий!

Мне необходимо реализовать сайт с использованием PHP и связью с базой данных MySQL. Общий макет сайта имеется (без функционала, просто для представления его облика). Общая суть проекта такова:

1) В соответствующем разделе сайта можно ставить некоторые активы на учет, задавая им определенные атрибуты;

2) В другом разделе нужно составлять сетку использования активов по времени и дате (аналог эфирной сетки). Использовать возможно только лишь те активы, которые были поставлены на учет;

3) В следующем (последнем) разделе можно собирать агрегированную информацию по использованию активов и считать некоторые дополнительные параметры, зависящие от заданных в первом разделе атрибутов и количеству использований активов во втором разделе.

Также, необходимо сделать разграничение доступа в зависимости от введенных учетных данных.

Реализовать проект необходимо до конца месяца.

Готовы ли Вы за него взяться? Если да, то назовите, пожалуйста, примерную стоимость.

Спасибо

MySQLPHP
10 лет назад
ilorus
Федор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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