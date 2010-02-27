Дипломная работа Структурный анализатор радиосиг.

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Дипломная работа на тему "СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗАТОР РАДИОСИГНАЛОВ С

ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ" Выполнить дипломный проект согласно технического задания и схемам заказчика (пришлю на почту). Через неделю представить электрическую принципиальную схему на основе подбора жлементной базы (до 50) элементов

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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