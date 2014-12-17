Дипломная социальная работа

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Тема: Технологии моделирования социальной работы с осужденными женщинами на начальном этапе отбывания наказания в исправительном учреждении. ( на примере ФКУ ИК-8 УФСИН)

не менее 80 стр.

все что есть прикладываю.

9 лет назад
333ra
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад