Дипломная станки и инструменты

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Предмет: станки и инструменты

Тема или краткое описание работы: Инструментальный участок цеха с разработкой и изготовлением косозубой протяжки

Количество страниц: 150

Срoк сдачи: 16.01.2011

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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