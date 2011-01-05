Специальность: экономика и управление на предприятиии транспорта Курс: 2 Предмет: Организация перевозок Вид работы: курсовая Объем: *** Тема работы / Вариант: организация грузовых автомобильных перевозок + практическое задание Дополнительные ...
Дипломная Страхование
Предмет: Страхование
Тема или краткое описание работы: «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Количество страниц: 60-80
Срoк сдачи: 05.01.2011
Вид работы: Дипломная
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется цель, формируются конкретные задачи исследования, отразить собственные подходы к их решению. Введение не больше 3-4стр. 1-я глава - носит теоретический характер. На основе изучения литературы аргументируется собственная точка зрения относительно понятий, проблем, определений, выводов. Объем главы- 18-20стр. 2,3 глава – материалы этих глав являются логическим продолжением первой и отражают взаимосвязь практики и теории. Содержание глав обеспечивает разработку обоснованных выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам. Объем этих глав – от 50 до 60стр. Заключение – выводы по теме работы, конкретные предложения и рекомендации по исследуемым вопросам. Здесь недолжно быть новых положений или развивать не вытекающие из содержания работы идеи. Заключение рекомендуется писать в виде тезисов объемом 4-5стр.
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