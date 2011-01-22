Дипломная Управление проектом

Предмет: Управление проектом

Тема или краткое описание работы: проект развития компании

Количество страниц: 90

Срoк сдачи: 22.01.2011

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Работу требуется создать о закупке станков по производству профнастила металлоторгующей компанией... (Все уточнения у меня)... В написании диплома требуется использование материалов из следующих источников : "Управление проектами" М. Троцкий Б. Груча К. Огонек, "Управление проектами" Шапиро (обязытельно, могу предоставить печатные копии)остальные на усмотрение автора.. При написании требуется делать ссылки на вышеперечисленных авторов..