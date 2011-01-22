Требуется написать работу по геологии. Только специалистам. Реферат + задача. подробности при переписке. Срок к 15 января
Дипломная Управление проектом
Предмет: Управление проектом
Тема или краткое описание работы: проект развития компании
Количество страниц: 90
Срoк сдачи: 22.01.2011
Вид работы: Дипломная
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: Работу требуется создать о закупке станков по производству профнастила металлоторгующей компанией... (Все уточнения у меня)... В написании диплома требуется использование материалов из следующих источников : "Управление проектами" М. Троцкий Б. Груча К. Огонек, "Управление проектами" Шапиро (обязытельно, могу предоставить печатные копии)остальные на усмотрение автора.. При написании требуется делать ссылки на вышеперечисленных авторов..
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