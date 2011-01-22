Дипломная Управление проектом

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Предмет: Управление проектом

Тема или краткое описание работы: проект развития компании

Количество страниц: 90

Срoк сдачи: 22.01.2011

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Работу требуется создать о закупке станков по производству профнастила металлоторгующей компанией... (Все уточнения у меня)... В написании диплома требуется использование материалов из следующих источников : "Управление проектами" М. Троцкий Б. Груча К. Огонек, "Управление проектами" Шапиро (обязытельно, могу предоставить печатные копии)остальные на усмотрение автора.. При написании требуется делать ссылки на вышеперечисленных авторов..

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

degaden
42 года
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10 лет назад
14 лет назад
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degaden
42 года
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10 лет назад
14 лет назад