Предмет: Экономика

Вид работы: Дипломный проект

Тема: Проект мероприятий по чему либо....(во вложении список тем)

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 1,5 месяца

но 2 глава (то есть то что составляет преддипломную практику, информация о предприятии и его анализ) - нужна к 20 сентября