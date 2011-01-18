Дипломный проект

Тема ДП " Организация эффективной торгово-транспортной деятельности ООО "Ягодка"

План-задание

1. Государственное регулирование торгово-транспортной деятельности

1.1 нормативно-правовые положения, определяющие решение торговой деятельности

1.2 нормативно-правовые положения, определяющие разрешения транспортной деятельности

1.3 налоги и льготы малым предприятиям при осуществлении торговой деятельности

1.4 характеристика документов, выданных государственными и местными органами вла-сти

ит. на осуществление торговой деятельности

2 .Характеристика ООО "Ягодка" и его деятельности

2.1 история создания предприятия и схема управления

2.2 цели задачи и виды деятельности, регламентированные уставом предприятия

2.3 офисные и торговые площади, оборудование и техника для хранения и складирование

Кондитерских изделий

2.4 схема и условия выгрузки-погрузки автомобилей кондитерскими изделиями

3. выбор поставщиков и их кондитерских изделий и схем их транспортирование в

ООО "Ягодка"

3.1 характеристика поставщиков и их кондитерских продукций

3.2 формирование возможных схем доставки продукции ООО "Ягодка"

3.3 выбор исходных транспортных средств и способов для доставки продукции от

поставщиков в ООО Ягодка

4. Определение наилучших схем поставки и транспортирования кондитерских изделий

в ООО "Ягодка"

4.1 методика определения доставки продукции от двери до двери

4.2 методика определения стоимости доставки продукции от двери до двери

4.3 расчет показателей работы транспортных средств и выбор наилучших вариантов

4.4 эффективность от внедрения принятых решений заключение