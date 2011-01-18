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Дипломный проект
Тема ДП " Организация эффективной торгово-транспортной деятельности ООО "Ягодка"
План-задание
1. Государственное регулирование торгово-транспортной деятельности
1.1 нормативно-правовые положения, определяющие решение торговой деятельности
1.2 нормативно-правовые положения, определяющие разрешения транспортной деятельности
1.3 налоги и льготы малым предприятиям при осуществлении торговой деятельности
1.4 характеристика документов, выданных государственными и местными органами вла-сти
ит. на осуществление торговой деятельности
2 .Характеристика ООО "Ягодка" и его деятельности
2.1 история создания предприятия и схема управления
2.2 цели задачи и виды деятельности, регламентированные уставом предприятия
2.3 офисные и торговые площади, оборудование и техника для хранения и складирование
Кондитерских изделий
2.4 схема и условия выгрузки-погрузки автомобилей кондитерскими изделиями
3. выбор поставщиков и их кондитерских изделий и схем их транспортирование в
ООО "Ягодка"
3.1 характеристика поставщиков и их кондитерских продукций
3.2 формирование возможных схем доставки продукции ООО "Ягодка"
3.3 выбор исходных транспортных средств и способов для доставки продукции от
поставщиков в ООО Ягодка
4. Определение наилучших схем поставки и транспортирования кондитерских изделий
в ООО "Ягодка"
4.1 методика определения доставки продукции от двери до двери
4.2 методика определения стоимости доставки продукции от двери до двери
4.3 расчет показателей работы транспортных средств и выбор наилучших вариантов
4.4 эффективность от внедрения принятых решений заключение
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