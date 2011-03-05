Дипломный проект

Всем рекомендую Надежду как компетентного, очень порядочного и ответственного заказчика! Работа оплачена в полном объеме и очень оперативно! Четко поставленная задача - мгновенная оплата. Всегда на связи. Только положительные эмоции! 10 баллов!!! С надеждой на продолжение сотрудничества с Надеждой. :)) С уважением и благодарностью, Олег.