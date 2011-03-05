Дипломный проект

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Завершен11 заявок287 просмотров

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма

Тема: "Организация театрализованных программ в условии школьного праздника"

План:

Введение

Глава 1. Праздник как явление социально-культурного сервиса"

1.1. Праздник как социо-культурный феномен

1.2. Технология организации праздника

1.3. Особенности организации школьного праздника

Глава 2. Структура и деятельность школы

2.1. Структура школы, история школы, праздники школы, перснал школы и его функции

2.2. Деятельность школы: культурно-художественная, учебная, воспитательная, досуговая

Глава 3. Совершенствование деятельности по организации школьного праздника

3.1. Обоснование проекта

3.2. Описание проекта-праздника

Заключение

Список лит-ры

Сама идея разработана, ее нужно описать в работе. Подробное описание глав обсудим лично.

Срок не горит. Первая часть нужна к 17 февраля. Оплата возможна частями

14 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ognik
Олег 
51 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
14 дней
Очень довольна сотрудничеством с Олегом. Работа выполнена на высшем уровне. Рекомендую всем и очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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Заявки фрилансеров

Ognik
Олег 
51 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад