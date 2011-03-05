Тема: "Моделирование износа" Интересует цена и сроки. Оплата через СБС.
Дипломный проект
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
Тема: "Организация театрализованных программ в условии школьного праздника"
План:
Введение
Глава 1. Праздник как явление социально-культурного сервиса"
1.1. Праздник как социо-культурный феномен
1.2. Технология организации праздника
1.3. Особенности организации школьного праздника
Глава 2. Структура и деятельность школы
2.1. Структура школы, история школы, праздники школы, перснал школы и его функции
2.2. Деятельность школы: культурно-художественная, учебная, воспитательная, досуговая
Глава 3. Совершенствование деятельности по организации школьного праздника
3.1. Обоснование проекта
3.2. Описание проекта-праздника
Заключение
Список лит-ры
Сама идея разработана, ее нужно описать в работе. Подробное описание глав обсудим лично.
Срок не горит. Первая часть нужна к 17 февраля. Оплата возможна частями
Выбранный исполнитель
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