Дипломный проект по ГМУ

Объем – 40 страниц.Тема – "Интернет сленг, источники формирования. Юмор в сети интернет как источник сленгизмов". Рассматриваются английский и русский языки. Введение/заключение не обязательно. Сроки к сожалению доставляют наибольший дискомфорт – день. До 18-19 часов ...