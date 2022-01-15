Диссертация

Актуально пока висит!! откликайтесь, пока нет исполнителей, удовлетворяющих условиям, один спам. Нужно написать курсовую по государственным и муниципальным закупкам. Теоретическая часть и практическая в виде задачи. всего 15 страниц! тема на выбор: «Управление гос. и мун. закупками в РФ» «Показатели ...