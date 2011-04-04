Диссертация экономика сх предприятий

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Закрыт8 заявок209 просмотров

Предмет: экономика сх предприятий

Тема или краткое описание работы: факторы роста производительности труда

Количество страниц: 150-180

Срoк сдачи: 4.04.2011

Вид работы: Диссертация

Tип работы: Теоретическая с практикой

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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