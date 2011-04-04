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Диссертация экономика сх предприятий
Предмет: экономика сх предприятий
Тема или краткое описание работы: факторы роста производительности труда
Количество страниц: 150-180
Срoк сдачи: 4.04.2011
Вид работы: Диссертация
Tип работы: Теоретическая с практикой
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