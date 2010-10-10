Диссертация Культурология/философия

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Предмет: Культурология/философия

Тема или краткое описание работы: Ритoрика кaк oбъект метoдолoгического анaлиза

Количество страниц: 60

Срoк сдачи: 10.10.2010

Вид работы: Диссертация

Tип работы: Теоретическая

Дополнительные требования: Первая глава работы мной уже написана. Мне необходимо выполнение второй главы, которая тезисно уже существует. То есть направление, так сказать, краткое содержание уже существует. Более того, есть статья примерно на 20 листов, которая либо целиком, либо частично может быть использована в этих трёх параграфах второй главы.

план прикреплен.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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