Дисциплина: государственное и муниципальное управление Тема: Организация делопроизводства в государственном учреждении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет: Культурология/философия
Тема или краткое описание работы: Ритoрика кaк oбъект метoдолoгического анaлиза
Количество страниц: 60
Срoк сдачи: 10.10.2010
Вид работы: Диссертация
Tип работы: Теоретическая
Дополнительные требования: Первая глава работы мной уже написана. Мне необходимо выполнение второй главы, которая тезисно уже существует. То есть направление, так сказать, краткое содержание уже существует. Более того, есть статья примерно на 20 листов, которая либо целиком, либо частично может быть использована в этих трёх параграфах второй главы.
план прикреплен.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт13 лет назад
Вид работы: Курсовая работа (практика) предмет: Матеріалознавство тема: Обґрунтування вибору і вивчення будови і властивостей матеріалу для виготовлення … (спідниці, жакету, костюму) сроки: Вступ, Вибір та характеристика моделі швейного виробу, вибір та характеристика вимог до матеріалів для ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны 2 отчета по практике, цена - по 500 руб. По одному отчету срок выполнения 7 сентября, по второму - 9 сентября. Инфа для выполнения есть.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет: гражданское и жилищное право Тема или краткое описание работы: правoвое регулирoвание спосoбов упрaвления мнoгоквартирными домaми Количество страниц: 30 Срoк сдачи: среда до вечера Вид работы: Реферат Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: хотелось бы, чтобы содержание и структуру работы предварительно согласовали со мной,в содержании работы хотелось ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема: ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ сделать только практическую часть срок 09.09 - 18-00 (МСК) методичку вышлю на почтуЗавершен13 лет назад
Тема: дисперсионно измерительная система. Начертите функциональную схему и временные диаграммы на входе и выходе дисперсионной измерительной системы для определения Dx (r) для синусоидальной функции. Рассчитайте число квантов m, чтобы относительная погрешность δ из-за квантования сигнала ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется материал для написания курсовой "Особые Присутствия в структуре Государственного совета Российской империи 1906-1917" (конкретно по теме; введение, историография и заключение не нужно). Необходима работа с рекомендованным списком литературы в Ленинке. Объем - 15 ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Тема: Расследование преступлений связанных с оборотом наркотиков в местах лишения свободы Срок 14 дней. Есть утверждённый план.Завершен13 лет назад
- $110
Нужно написать ответы на вопросы по управлению персналом. Объем ответов 1-3 странички не больше, желательно минимум, но по делу. Цена пятьдесят рублей вопрос. Оплата по частям, за определенное колличество вопросов. Срок две недели.Рефераты, Курсовые и Дипломы31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $7
Написать эссе на 3-5 страниц по теории систем до утра вторника, темы: 1. История возникновения и развития теории систем 2. Мат. методы в теории систем 3. Системный подход в экономике 4.Системный подход в принятии решений 5. Исследование достижений теории систем ...Завершен13 лет назад