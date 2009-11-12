Диссертация по геологии угля

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен автор для написания диссертационной работы по геологии. Тема:

"Сравнительный анализ оценочных параметров угольных месторождений юга Кузбасса по данным разведки и эксплуатации"

Материалы есть.

Просьба писать в проект сроки и цену, а так же дополнительным плюсом будет описание Вашей квалификации

14 лет назад
kins928
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Диплом. Гос. и муниципальное управление

    $100

    Тип: Дипломная Предмет : Гос. и муниципальное управление Тема: Разработка предложения по совершенствованию механизма формирования Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге по направлению «Ремонт объектов физкультурно-спортивной направленности» Объем: 120страниц A5 Срок сдачи: 5.12 Материалы: Есть преддипломная практика с выдвинутыми предложениями Дополнительно: В ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа. Написать практическую часть.

    $50

    Курсовая работа. Написать практическую часть - расчетать материальноый и тепловой баланс, рукавного фильтра для очистки отходящих газов ПУ ХКЦ от пыли производительностью 5000 км3/ч по исходящим газам.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Технологическая оcнастка

    Примеры конструктивного исполнения технологической оснастки (применительно к металлорежущим станкам) введение, заключение, осн. часть чистого текста 20 стр, сноски литра не ранее 2003, обязательно использовать новые издания Срок 14.11.09 отдам по минимальной цене

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая. "Антикризисные мероприятия". Экономика.

    $30

    Дисциплина: Экономика организаций. Специальность: экономика и управление. Тема: "Антикризисные мероприятия". Конкретнее: интерес представляют мероприятия для малого бизнеса, московского региона. В т.ч. увеличение продаж путём новых, нестандартных, актуальных рекламных кампаний; сокращение издержек и т.п. Объём порядка 20 стр. Сроки до 17-00 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для Фоминой Галины, курсовая

    $35

    Необходимо выполнить курсовую работу по психологии: теория+практика Есть наработки, но необходимо на основании имеющейся курсовой написать другую, учитывая замечания Срок - 19 ноября Оплата в рублях - 1000

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа по химии

    $100

    Требования к курсовому проекту по дисциплине «Производство никеля и кобальта» Данные: Рукавный фильтр для очистки отходящих газов ПУ ХКЦ от пыли производительностью 5000 км3/ч по исходящим газам. Курсовой проект должен содержать следующие разделы: 1. Введение. 2. Литературный образ 3. Расчет материального баланса технологического ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Курсовая работа по менеджменту

    $250

    Требуется написание курсовой работы по менеджменту, Более подробная информация о курсовой: ___________________________________ Тема: Аттестация руководителей и специалистов на предприятиях СКС иТ города *** сообщу непосредственно исполнителю ***. Актуальность темы: Сфера сервиса и туризма относится к той сфере, где чрезвычайно важна ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад