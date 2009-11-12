Диссертация по геологии угля

Тип: Дипломная Предмет : Гос. и муниципальное управление Тема: Разработка предложения по совершенствованию механизма формирования Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге по направлению «Ремонт объектов физкультурно-спортивной направленности» Объем: 120страниц A5 Срок сдачи: 5.12 Материалы: Есть преддипломная практика с выдвинутыми предложениями Дополнительно: В ...