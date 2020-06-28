Диссертация с mathcad

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка600 просмотров

здравствуйте. Тема диссертации: "Оптимальные алгоритмы обработки информации с использованием вариационных принципов". актуальность по антиплагиат вуз не менее 80%, пишите ваши предложения и стоимость работ

5 лет назад
ChapOleg
Олег 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад