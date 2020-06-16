Необходимо повысить оригинальность с 56% на руконтексте минимум до 70%, отчет с руконтекста о дипломной работе предоставлю. Выполнить нужно в ближайшие дни
Добавить к курсовой 2 главу.
Необходимо к курсовой работе добавить вторую главу и выводы.
Срок - до конца недели.
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