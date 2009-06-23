Доделать экономическую часть дипломного проекта

$30
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Завершен7 заявок251 просмотр

Добрый день фрилансеры!

Необходимо доделать расчеты по экономической чиасти дипломного проекта.

16 лет назад
diplom4iki
Галина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работа оплачена, спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад