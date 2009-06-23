Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Срок - 24 июня.
Доделать экономическую часть дипломного проекта
Добрый день фрилансеры!
Необходимо доделать расчеты по экономической чиасти дипломного проекта.
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