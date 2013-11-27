задание во вложении 2 главы план требует согласования объем 80 страниц +приложения анти плагиат 75% срок 3 месяца
Доделать курсовую по экономике.
Здравствуйте.
Нужно доделать курсовую по экономике.
Тема работы: Организация и технология розничной продажи товаров.
Количество листов: 60
Нужно:
1. Подправить вывод.
2. Расчеты проверить.
3. 3-ю часть написать.
4. Подредактировать вывод,заключение и список литры.
Интересует цена-срок
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