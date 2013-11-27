Доделать курсовую по экономике.

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Здравствуйте.

Нужно доделать курсовую по экономике.

Тема работы: Организация и технология розничной продажи товаров.

Количество листов: 60

Нужно:

1. Подправить вывод.

2. Расчеты проверить.

3. 3-ю часть написать.

4. Подредактировать вывод,заключение и список литры.

Интересует цена-срок

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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