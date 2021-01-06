Доделать курсовую работу по деталям машин

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть почти готовая курсовая по деталям машин, нужно доделать (исправить косяки, оформить записку, сделать реферат)

3 года назад
guest_16101103001255
3 года в сервисе
Был
3 года назад