Докторская по праву. Украина

Требуется помощь для написания докторской (части докторской) плюс, возможно, монография. Специальность: 12.00.07- теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Научная степень кандидата или доктора юридических наук, присужденная в современной Украине или СССР до 1991 г. включительно, а также опыт самостоятельной научной работы/научной работы на заказ обязательны.

Писать можно на русском, но с проработкой украинских источников.

Утвержденный план есть.

Жду предложений.