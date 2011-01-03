Докторская по праву. Украина

$3000
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Закрыт8 заявок253 просмотра

Требуется помощь для написания докторской (части докторской) плюс, возможно, монография. Специальность: 12.00.07- теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Научная степень кандидата или доктора юридических наук, присужденная в современной Украине или СССР до 1991 г. включительно, а также опыт самостоятельной научной работы/научной работы на заказ обязательны.

Писать можно на русском, но с проработкой украинских источников.

Утвержденный план есть.

Жду предложений.

14 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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