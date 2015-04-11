Дописать диплом по основам права (6646)

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Закрыт1 заявка79 просмотров

Тема: Отказ в возбуждении уголовного дела: основания, порядок, проблемы совершенствования.

Объем - 35 стр.

Срок - 11.04.15

Необходимо дописать диплом из 2 глав.

Есть введение, первая глава.

Необходимо дописать вторую главу по плану в начале работы.

Рекомендации - http://www.usla.ru/about/localacts/metod-rekom-dip2011.pdf

Положение - http://www.usla.ru/students/doc/kvalif_rabota.pdf

Файл прикреплен.

10 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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