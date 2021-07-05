Требуется написать решение по определению коэффициента трансформации тм-400/10-0.4. Задача включает в себя подробный расчет и пояснения, необходимые для полного понимания темы.
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Тема диплому - вплив кольору. Про психологію кольору, вплив кольору на несвідоме. Психологія кольору в маркетингу - практична частина.
концепт та план роботи є, як і написана певна частина. потрібно дописати теорію і написати практику за моїми критеріями (є лого компаній, які потрібно описати з точки зору кольору та їх впливу на людей. Як лого компанії відображає її суть і чи відповідає їй). Буду писати те, що не зможе виконавець сама.
Термін виконання до 14/15 липня
Выбранный исполнитель
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