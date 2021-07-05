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Закрыт5 заявок631 просмотр

Тема диплому - вплив кольору. Про психологію кольору, вплив кольору на несвідоме. Психологія кольору в маркетингу - практична частина.

концепт та план роботи є, як і написана певна частина. потрібно дописати теорію і написати практику за моїми критеріями (є лого компаній, які потрібно описати з точки зору кольору та їх впливу на людей. Як лого компанії відображає її суть і чи відповідає їй). Буду писати те, що не зможе виконавець сама.

Термін виконання до 14/15 липня

4 года назад
guest_15954105885359
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
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Дякую за плідне та приємне співробітництво!

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