Доработать дипломную работу согласно стандартам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки133 просмотра

Надо привести Дипломную работу согласно стандарту (Нормоконтроль ) Предпочтения отдаюсться тем кто работал с НТУУ КПИ стандартами срок исполнения не более 1 суток

14 лет назад
rain_2011
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров