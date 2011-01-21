Доработать дипломную работу согласно стандартам

Предмет: проектирование производственного корпуса АТП тип работы: курсовая тема: АТП на 210 автомобилей ЗИЛ-131Н Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов!
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Надо привести Дипломную работу согласно стандарту (Нормоконтроль ) Предпочтения отдаюсться тем кто работал с НТУУ КПИ стандартами срок исполнения не более 1 суток
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